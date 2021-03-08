جورجيا تسجل 147 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، 147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 272 ألفا و998 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3591 حالة؛ عقب تسجيل 15 وفاة جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2495 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1421 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما بلغت تجاوز عدد حالات التعافي 266 ألفا.