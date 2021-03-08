رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يشيد بدور المرأة العربية وإسهاماتها في تقدم المجتمعات

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أشاد البرلمان العربي بالجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها المرأة العربية وإسهاماتها النوعية على كافة المستويات، حتى أصبحت شريكا أساسيا للرجل في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به في الثامن من مارس من كل عام.

وأكد العسومي أن اختيار هيئة الأمم المتحدة شعار "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو" ليكون موضوع الاحتفال لهذا العام، يعكس التحديات الصعبة والكثيرة التي مرت بها المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص للحصول على كامل حقوقها ووصولها لأعلى المناصب القيادية، مشيدا بمثابرتها وصمودها وإصرارها على مواجهة هذه التحديات كافة حتى تحظى بالمكانة اللائقة بها وبقدراتها في المجتمع.

وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يأتي في وقت تقدم فيه المرأة تضحيات مخلصة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة، مشددا على أن المرأة العربية تأتي في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة بالتزامن مع تحملها أعباء اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، وهو ما جعل المرأة العربية عماد الأسرة ومحور الارتكاز الرئيسي لنهضة المجتمعات العربية والدولية وتقدمها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن تمكين المرأة العربية ودعم مشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، يأتي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة، وستكون هناك مبادرات عديدة لدعم المرأة العربية والنهوض بأوضاعها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضمان وحماية جميع حقوقها، تقديرا لحجم وعِظَم المسئولية الكبيرة التي تتحملها والجهود النوعية التي تقوم بها.

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

موسكو تلغي العزل الصحي للأشخاص فوق الـ 65 عاما

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر