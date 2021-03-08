صحف عراقية: زيارة البابا علامة إيجابيَّة لتعزيز الأمان بين مختلف الأديان

ركزت الصحف العراقية، الصادرة اليوم الإثنين، على زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى العراق والآثار التي تركتها شعبيًا ورسميًا، منوهة بتأكيد رجال الدين في إقليم كردستان على أن زيارة البابا إلى العراق تعدُّ علامة إيجابيَّة لتعزيز الأمان والأخوة والتعايش السلمي بين مختلف الأديان، ورسالة لزرع الأمل في نفوس المسيحيين للبقاء وعدم الهجرة.فمن جانبها، نقلت صحيفة "الصباح"، التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، عن مدير عام شوؤن المسيحيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان خالد جمال البير قوله: "إن زيارة البابا تاريخيَّة انتظرناها منذ زمن بفارغ الصبر، وتحقق الحلم"، مضيفا أن مدينة أربيل كانت المحطة النهائية للزيارة، إذ أقيمت المراسم الختامية بالصلاة في ملعب فرانسو حريري، إلى جانب إقامة صلاة الشكر والقداس النهائي.فيما قال الأب ساڤيو توفيق حمدوله، الكاهن من أبرشية أربيل الكلدانية، بحسب صحيفة "الصباح": "الزيارة كان ينتظرها الشعب منذ أعوام عدة، وقد تمناها الباباوات الذين سبقوا البابا فرانسيس وهو حققها".وأشار إلى اتخاذ تحضيرات مسبقة للزيارة، فالجوق الكنسي قدم التراتيل بمجيء قداسة البابا، وقد تألف من 110 شباب و17 عازفًا موسيقيًا، وهي تراتيل تاريخية، قدمها عازفون من الأكراد والمسلمين لإظهار رسالة إلى العالم مفادها "أننا شعبٌ واحدٌ ومحبٌ ومتمسكٌ بأرضه ولا يوجد فرق بين الأديان".وقالت صحيفة "الزمان"، إن بابا الفاتيكان حضر قداسًا تاريخيًا بحضور 10 آلاف مواطن في ملعب فرانسو حريري في أربيل التي كانت محطته الأخيرة قبل التوجه إلى روما"، مشيرة إلى قول البابا عقب انتهاء مراسم الصلاة: "إن الكثيرين في العراق يحملون جراح العنف المرئية وغير المرئية".وتابعت: "البابا فرانسيس أشاد بالعراق وشعبه الصابر وأكد أن القلوب يجب أن تكون نظيفة من الازدواجية" ونقلت عنه قوله: "إن لحظة العودة إلى روما اقتربت، لكنّ العراق سيبقى دائمًا معي وفي قلبي.. والله معكم".