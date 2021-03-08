بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور

آخر ظهور لها



إطلالات نورهان منصور:



مكياج نورهان منصور:



نشرت الفنانة نورهان منصور صورة لها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك في أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت بإطلالة جذابة بارتدائها بنطلون أسود اللون وقبعة رأس سوداء وتركت شعرها الطويل منسدلا، واعتمدت على مكياج هادئ يبرز جمالها.تشتهر بحبها لأتباع الموضة العالمية، فهي دائما ما تظهر بمظهر جذاب وجميل يلفت الأنظار إليها، حيث إنها تشارك جمورها إطلالاتها المختلفة.دائما ما تعتمد على طبيعتها بشكل كبير، حيث إنها تفضل الظهور بشكل طبيعي، وأما عن تسريحات شعرها فهي تفضل البساطة في تسريحات شعرها ودائما ما تفضل الشعر المنسدل على كتفيها.