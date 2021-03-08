بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:40 ص
هويدا سعيدطباعة
نشرت الفنانة نورهان منصور صورة لها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك في أحدث جلسة تصوير لها.
آخر ظهور لها
وظهرت بإطلالة جذابة بارتدائها بنطلون أسود اللون وقبعة رأس سوداء وتركت شعرها الطويل منسدلا، واعتمدت على مكياج هادئ يبرز جمالها.
إطلالات نورهان منصور:
تشتهر بحبها لأتباع الموضة العالمية، فهي دائما ما تظهر بمظهر جذاب وجميل يلفت الأنظار إليها، حيث إنها تشارك جمورها إطلالاتها المختلفة.
مكياج نورهان منصور:
دائما ما تعتمد على طبيعتها بشكل كبير، حيث إنها تفضل الظهور بشكل طبيعي، وأما عن تسريحات شعرها فهي تفضل البساطة في تسريحات شعرها ودائما ما تفضل الشعر المنسدل على كتفيها.
آخر ظهور لها
وظهرت بإطلالة جذابة بارتدائها بنطلون أسود اللون وقبعة رأس سوداء وتركت شعرها الطويل منسدلا، واعتمدت على مكياج هادئ يبرز جمالها.
إطلالات نورهان منصور:
تشتهر بحبها لأتباع الموضة العالمية، فهي دائما ما تظهر بمظهر جذاب وجميل يلفت الأنظار إليها، حيث إنها تشارك جمورها إطلالاتها المختلفة.
مكياج نورهان منصور:
دائما ما تعتمد على طبيعتها بشكل كبير، حيث إنها تفضل الظهور بشكل طبيعي، وأما عن تسريحات شعرها فهي تفضل البساطة في تسريحات شعرها ودائما ما تفضل الشعر المنسدل على كتفيها.
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات نورهان منصور