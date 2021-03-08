«الري» تستعرض خطة تطوير المساقي.. وأولوية لقرى «حياة كريمة»

إجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومناقشة خطة التوسع في تنفيذ أنظمة الرى الحديث، بالإضافة إلى خطة إدراج تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها هى الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.وقال وزير الموارد المائية والري، خلال الإجتماع، إنه يتم حاليًا حصر كامل لكافة المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي جميع المحافظات بلا استثناء، وذلك بهدف تطويرها وتأهيلها بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ولكى يتم تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروعات الحالية.وأكد عبدالعاطي أن خطة تأهيل المساقى الخاصة تتزامن مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضى والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد إستهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، والحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التعديات والتلوث.وأشار عبدالعاطي، إلى أنه يتم متابعة موقف تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر باستمرار والتأكيد على الإسراع في معدلات الإنجاز بالمحافظات المستهدفة وتشجيع المزارعين للتحول للنظم الحديثة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة حياة كريمة والتى تعمل على تطوير الريف بصورة متميزة.