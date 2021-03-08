رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تستعرض خطة تطوير المساقي.. وأولوية لقرى «حياة كريمة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:19 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
إجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومناقشة خطة التوسع في تنفيذ أنظمة الرى الحديث، بالإضافة إلى خطة إدراج تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها هى الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وقال وزير الموارد المائية والري، خلال الإجتماع، إنه يتم حاليًا حصر كامل لكافة المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي جميع المحافظات بلا استثناء، وذلك بهدف تطويرها وتأهيلها بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ولكى يتم تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروعات الحالية.

وأكد عبدالعاطي أن خطة تأهيل المساقى الخاصة تتزامن مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضى والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد إستهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، والحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التعديات والتلوث.

وأشار عبدالعاطي، إلى أنه يتم متابعة موقف تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر باستمرار والتأكيد على الإسراع في معدلات الإنجاز بالمحافظات المستهدفة وتشجيع المزارعين للتحول للنظم الحديثة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة حياة كريمة والتى تعمل على تطوير الريف بصورة متميزة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: فئتان لن تحصل على اللقاح المضاد لكورونا

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية