رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في مسهل تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة باستمرار عمليات الشراء من قبل شرائح نختلفة من المتعاملين على خلفية التحسن الواضح في أداء أسواق المال العالمية.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11589 نقطة، وارتفاع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14180 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2255 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 29586 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 55 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 10978 سهم، كما اشترى مجلس إدارة بنك قناة السويس 5 آلاف سهم.

أعلنت شركتا الشرقية - ايسترن كومباني، جي بي أوتو، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، بنحو 851.1 ألف سهم للأولى، 174.2 ألف سهم للثانية.

في سياق آخر أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، خلال اجتماع أمس الأحد، على بيع كامل قطعة الأرض رقم 31 وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، تعيين طارق رشدي عضوًا مستقلًا بمجلس إدارة البنك، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية