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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

راغب علامة يفتح قلبه في الجزء الثاني من «يوم ليك» الليلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:17 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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تعرض شبكة تليفزيون الحياة، الليلة، في تمام الحادية عشرة والنصف الحلقة الثانية من برنامج "يوم ليك" من تقديم سمر يسري، والتي تستكمل فيها الحديث مع الفنان اللبناني راغب علامة بعد الحلقة الأولى التي افتتح بها البرنامج أمس الأحد.

ويستكمل "علامة" الحديث عن بعض الأمور الشخصية الخاصة التي تحدث عنها في الجزء الأول، مثل بعض الأمور السياسية الخاصة ببلده لبنان والانفجار الذي تعرضت له بيروت خلال الفترة الماضية وفترة كورونا التي تعصف بالأوضاع في بلاده.

ويقدم راغب علامة عدد من أغنياته بمشاركة سمر يسري في بعضها كما يتحدث عن أعماله الفنية خلال الفترة القادمة وأغنياته الجديدة.

وكان الفنان راغب علامة كشف أثناء استضافته فى برنامج "يوم ليك" الذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى في جزئها الأول عن أن انفجار بيروت كان من أسعد أيام حياته لتعرض منزله للدمار ولكن حين عاد لم يجد ابنه بداخله وأنه كان قد خرج وذهب لأحد المطاعم ونجا من الحادث بأعجوبة.

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