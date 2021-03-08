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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب ينتعش بفضل حزمة التحفيزات الأمريكية الضخمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتعش الذهب اليوم الإثنين، من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة، وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.

وقال ستيفن إينس، إستراتيجي الأسواق لدى أكسي للخدمات المالية، إنه «من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حاليا».

واستقر العائد علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون ذروة ما يزيد على عام التي سجلها يوم الجمعة، ما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ولقي المعدن النفيس دعما من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وحوم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1132.12 دولار للأوقية.

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