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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي نجع مصباح ببرج العرب: «نحتمي من المطر بالبلاستيك.. وحياة كريمة أنقذتنا»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:12 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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غرف صغيرة من الطوب، وأسقف خشبية مفرغة، مفتقرة لوجود أثاث أو فراش، هذا هو الحال داخل منازل أهالي نجع مصباح إحدى النجوع التابعة لقرية الغربانيات والتي تم إدراجها بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

داخل غرفة من الطوب الأبيض بسقف خشبي متهالك تعيش أمال على جودة وزوجها وأبنائها، حيث يقطنون في غرفة واحدة غير مؤهلة.

تقول «أمال» أنهم يحتمون من الأمطار في الشتاء بالغطاء بالبلاستيك والمشمع، بسبب الأسقف الخشبية التي تهالكت بسبب الأمطار، ولا يوجد داخل الغرفة أثاث أو سرير، فقط يفترشون الأرض ويشعلون الموقد لتدفئة المكان.

وأضافت لـ« الدستور»: «نفسنا نعمل أوضة كمان عشان العيال، ويكون فيها فرش ينامو عليه، ودي أحلام كبيرة علينا، حتى جاءت حياة كريمة، حسينا أن كل ده ممكن يتحقق».

وتابعت: فوجئت بلجنة مكونة من عدة أشخاص جاءت لمعاينة المنزل، وأخذت بياناتي، وصورة البطاقة الشخصية، وأخبروني أنه تم إدراجنا ضمن المبادرة وسوف يتم ترميم المنزل، قائلة «مكنتش أعرف ان في حد هيحس بينا، غير لما قالولي الريس هيرمم البيوت وهنقدر نعيش في بيت كويس أنا وأولادي».

والتقطت نورا على محمد أحد أهالي نجع مصباح الحديث قائلة: إن زوجها يعمل على باب الله، وظلت سنوات تعيش بالإيجار حتى بنيت غرفتين في نجع مصباح بالغربانيات تسكن فيها هي وأسرتها، ولكن مع ضيق الحال لم تتمكن من فرش المنزل أو إعادة بناء سقف جديد، فأصبح المنزل عبارة عن برك من المياه.

وأضافت لـ« الدستور»، «الشتاء بيكون صعب علينا، حيث يتجمع أبنائي في ركن من الغرفة الذي لا تطوله المياه، ويصبح باقي المنزل غارق في مياه الأمطار، مشيرة إلى أن كل أحلامها هو سقف خرساني يحمينا، وأن يكون عندي بوتاجاز وغسالة».

وأشارت إلى أنها بعد أن استمعت إلى المسؤولين أثناء زيارتهم لها بأنه سوف يتم توفير حياه كريمة لهم، شعرت أنها سوف تستطيع تحقيق أحلامها البسيطة، وأن أبنائها سوف يلتحقون بالتعليم، وتكون الحياه القادمة افضل بفضل الرئيس السيسي الذي شعر بنا وبمعانتنا.

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