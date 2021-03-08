«داسو».. مَن هو الملياردير الفرنسي الذي نعاه ماكرون؟
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:06 ص
مروة عنبرطباعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة، مقتل الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو، في حادث تحطم طائرة مروحية.
«الدستور» رصدت أبرز المعلومات عن الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو:
- هو النجل الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ومالك صحيفة لوفيجارو.
- كان داسو مهندسا وطيارا بالتدريب.
- تخرج داسو في مدرسة القوات الجوية، وحصل على رتبة قائد احتياط.
- كما داسو مصورا فوتوغرافيا ومؤلفا للعديد من الكتب وهاويا للصيد.
- دخل أوليفيه عالم السياسة عام 1977 في المجلس البلدي بباريس، ثم في بوفيه وفي الواز، وتم انتخابه نائبا في عام 1988 ثم في عام 2002.
- وأصبح مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002.
- انضم إلى إدارة مجموعة داسو للطيران عقب وفاة جده في عام 1986.
- جاء داسو في المىكز 361 لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020.
«الدستور» رصدت أبرز المعلومات عن الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو:
- هو النجل الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ومالك صحيفة لوفيجارو.
- كان داسو مهندسا وطيارا بالتدريب.
- تخرج داسو في مدرسة القوات الجوية، وحصل على رتبة قائد احتياط.
- كما داسو مصورا فوتوغرافيا ومؤلفا للعديد من الكتب وهاويا للصيد.
- دخل أوليفيه عالم السياسة عام 1977 في المجلس البلدي بباريس، ثم في بوفيه وفي الواز، وتم انتخابه نائبا في عام 1988 ثم في عام 2002.
- وأصبح مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002.
- انضم إلى إدارة مجموعة داسو للطيران عقب وفاة جده في عام 1986.
- جاء داسو في المىكز 361 لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020.