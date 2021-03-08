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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«داسو».. مَن هو الملياردير الفرنسي الذي نعاه ماكرون؟

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:06 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة، مقتل الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو، في حادث تحطم طائرة مروحية.

«الدستور» رصدت أبرز المعلومات عن الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو:

- هو النجل الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ومالك صحيفة لوفيجارو.
- كان داسو مهندسا وطيارا بالتدريب.
- تخرج داسو في مدرسة القوات الجوية، وحصل على رتبة قائد احتياط.
- كما داسو مصورا فوتوغرافيا ومؤلفا للعديد من الكتب وهاويا للصيد.
- دخل أوليفيه عالم السياسة عام 1977 في المجلس البلدي بباريس، ثم في بوفيه وفي الواز، وتم انتخابه نائبا في عام 1988 ثم في عام 2002.
- وأصبح مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002.
- انضم إلى إدارة مجموعة داسو للطيران عقب وفاة جده في عام 1986.
- جاء داسو في المىكز 361 لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020.

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