مدير مستشفى عزل أبوخليفة: تطعيم 70 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد حسن مدير مستشفى أبوخليفة -ثاني مستشفى خصصت كمستشفى عزل على مستوى الجمهورية- إن 70 شخصًا من الأطقم الطبية العاملين في المستشفى حصلوا على فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن 60 منهم حصل على الجرعة الثانية، ومن المقرر أن يحصل الباقي على جرعتهم الثانية بعد مرور 21 يومًا على الجرعة الأولى.وأوضح حسن، أن الأطقم الطبية داخل المستشفى الحاصلة على جرعتين من المصل، كلهم بصحة جيدة، ولم يشعروا بأي أعراض جانبية، وجميعهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي، فلم نتلقى شكاوى من الحاصلين على المصل.ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على جهودهم في حماية الأطقم الطبية المواطنين، وسعيهم في حصول الأطقم الطبية على المصل.وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.