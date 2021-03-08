مدير مستشفى عزل أبوخليفة: تطعيم 70 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:04 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
قال الدكتور محمد حسن مدير مستشفى أبوخليفة -ثاني مستشفى خصصت كمستشفى عزل على مستوى الجمهورية- إن 70 شخصًا من الأطقم الطبية العاملين في المستشفى حصلوا على فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن 60 منهم حصل على الجرعة الثانية، ومن المقرر أن يحصل الباقي على جرعتهم الثانية بعد مرور 21 يومًا على الجرعة الأولى.
وأوضح حسن، أن الأطقم الطبية داخل المستشفى الحاصلة على جرعتين من المصل، كلهم بصحة جيدة، ولم يشعروا بأي أعراض جانبية، وجميعهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي، فلم نتلقى شكاوى من الحاصلين على المصل.
ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على جهودهم في حماية الأطقم الطبية المواطنين، وسعيهم في حصول الأطقم الطبية على المصل.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح حسن، أن الأطقم الطبية داخل المستشفى الحاصلة على جرعتين من المصل، كلهم بصحة جيدة، ولم يشعروا بأي أعراض جانبية، وجميعهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي، فلم نتلقى شكاوى من الحاصلين على المصل.
ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على جهودهم في حماية الأطقم الطبية المواطنين، وسعيهم في حصول الأطقم الطبية على المصل.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.