محافظ مطروح: تكنولوجيا جديدة فى رصف وتوسيع طريق سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال ازدواج طريق سيوة، وذلك فى إطار الاهتمام التى توليه القيادة السياسية لتنمية واحة سيوة.وأشار إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا جديدة فى رصف وتوسيع طريق سيوة لأول مرة فى الساحل الشمالي الغربي لأول وأكبر طريق خرساني فى المنطقة الغربية.وأوضح اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه يتم الاستعداد لبدء أعمال الطبقة الخرسانية لأول وأكبر طريق فى المنطقة الغربية وهو ازدواج طريق سيوة مطروح، ومن المنتظر الانتهاء من القطاع الأول بطول 50 كم أول عام 2022 وعرض الحارات 12 متر من الخرسانة.وأضاف أن التكلفة بلغت 420 مليون جنيه وأن هناك شركتين تعملان فى القطاع والطريق مقسم إلى 6 قطاعات وكل قطاع بطول 50 كم وجارى طرح القطاع الثاني مشيرا إلى أنه تتوالى أعمال الطرح من بداية العام المالي تباعا وجميع الأعمال تتم بإشراف وتنفيذ مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالجهاز وباستخدام معدات وتكنولوجيا جديدة لأول مرة في المنطقة الغربية.