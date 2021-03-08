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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا يخفض عدد السياح الأجانب بكوريا الجنوبية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:01 ص
السياح الأجانب بكوريا
السياح الأجانب بكوريا الجنوبية
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أكدت منظمة السياحة الكورية الجنوبية، انخفاض المتوسط الشهري لعدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف شخص بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن المتوسط الشهري لعدد السياح الأجانب للبلاد في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 بلغ 9 آلاف و722 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب اليوم الاثنين، أن هذا العدد يمثل أقل من 1% بالمقارنة مع 1.03 مليون زائر أجنبي في يناير 2020 قبل اندلاع جائحة كوفيد-19..حيث بلغ معدل عدد السياح الصينيين للبلاد في الفترة ما بين أبريل وديسمبر 2020، 340 صينيا شهريا، ووصل معدل عدد السياح من كل اليابان وتايوان إلى 42 شخصا على التوالي فقط، بينما سجل عدد السياح الأمريكيين 3 آلاف و470 شخصا.

وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية بالنظر في تطبيق "فقاعة السفر" وإدخال نظام "جواز سفر لقاح كورونا" الذي تطبقه بعض الدول، لتسهيل رحلات السفر بغرض الترفيه، وتسمح فقاعة السفر بالسفر دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو تدابير الوقاية التقليدية، ولكن لا يزال من الصعب التنبؤ بموعد استئناف التبادلات السياحية بين الدول.

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