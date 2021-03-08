رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من 105 آلاف

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:00 ص
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
أ ش أ
طباعة
أعلن مركز علوم النظم والهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في قارة إفريقيا يقترب من 105 آلاف حالة وفاة.

وأوضح المركز في تقرير صادر اليوم الإثنين عن ضحايا وباء فيروس كورونا عبر أنحاء القارة السمراء أن عدد حالات الوفاة في أفريقيا وصل إلى 104 آلاف و679 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة أفريقية إلى 3 ملايين و923 ألفا و942 حالة إصابة، وعدد المتعافين بلغ 3 ملايين و502 ألف و616 متعافيا.

وجاء في التقرير أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس هناك مليون و516 ألفا و262 مصابا، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 50 ألفًا و366 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن مركز علوم النظم والهندسة الأمريكي جمع هذه الأعداد مستخدمًا إحصائيات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، بالإضافة إلى إدارات صحية وطنية وإقليمية.

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية