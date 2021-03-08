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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. مجلس الشيوخ ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:57 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وتشهد الجلسة إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ١٤.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي صدق عليها رئيس الجمهورية، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

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