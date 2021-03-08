10253 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1421 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى أربعة ملايين و333029.وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 379 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 89473.