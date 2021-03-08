الحجرف: المرأة الخليجية تعيش مرحلة ذهبية من الإنجازات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بدور المرأة الخليجية ومساهماتها المتميزة في دعم جهود التنمية في دول المجلس وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وأكد الحجرف في بيان له اليوم، أوردته الأمانة العامة للمجلس، أن احتفاء العالم في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام بالمرأة، يأتي تقديرًا وتعزيزًا لدورها وإنجازاتها في شتى جوانب الحياة، واستذكارًا لبصماتها الكبيرة في خدمة المجتمعات وتنميتها.وقدم الحجرف، التهنئة للمرأة الخليجية لما تحقق لها في دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن المرأة الخليجية تعيش مرحلة ذهبية من الإنجازات، بعد تحقيق بصمة متميزة في صنع القرار والمشاركة الكاملة والفاعلة على المستوى المحلي والدولي، وتألقها في العديد من المجالات وتقلدها أفضل المناصب وقيادتها الفاعلة لعدد من النجاحات والمنجزات.وأضاف البيان: «كما نشهد اليوم نجاح المرأة الخليجية في تحقيق العديد من المكاسب والمكانة المستحقة، وتقديم مبادرات استثنائية مبدعة وغير مسبوقة على الإطلاق، بعدما عبرت كل الصعاب والتحديات لتحقق أحلامها والمشاركة في بناء مستقبل وطنها بكل طموح وإرادة».وختم الحجرف، بيانه بمناسبه اليوم العالمي للمرأة، بتهنئة المرأة الخليجية على جميع الإنجازات العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون، والتي ساهمت بتعزيز حضور المرأة الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بدعم كبير من قادة دول المجلس، بهدف دعم وتمكين المرأة الخليجية وإشراكها في مسيرة التنمية.