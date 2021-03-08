«إيفو»: قطاع السيارات وصناعة الآلات أكثر تفاؤلا في ألمانيا

أظهر مؤشر مناخ الأعمال لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن قطاعي السيارات وصناعة الآلات في ألمانيا صارا أكثر تفاؤلا بالنسبة لنشاطهما في المستقبل، حيث يعتزما زيادة إنتاجيتهما.وقفز مؤشر التوقعات لـ "إيفو" من 9.4 نقطة إلى 20.7 نقطة في فبراير الماضي، وهو ثالث زيادة له على التوالي.وتستند بيانات المؤشر على استطلاع يشمل ألفي شركة كل شهر، ويعكس المؤشر فارق التوقعات الإيجابية والسلبية.وفي صناعة السيارات وقطع الغيار، تحسنت التوقعات بشكل ملحوظ، وارتفع المؤشر إلى 35 نقطة بعد سالب 1 في يناير الماضي، كما تحسنت التوقعات في قطاع صناعة الآلات.