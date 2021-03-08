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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: رئيس بلدية أنقرة يتفوق على أردوغان والغالبية ترى تردي الأوضاع

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:50 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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كشف أحدث استطلاع رأي تركي أجراه مركز استطلاعات الرأي "أكسوي" عن ارتفاع شعبية رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، وتفوقه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين.

ووفقا للاستطلاع الذي تم في فبراير الماضي، فقد أكد 61.5 % من المشاركين أن تركيا تزداد سوءًا، واعتقد 17.6 % منهم أن الأوضاع سارت على ما يرام، وكان (الاقتصاد) على رأس أولويات أجندة الناخبين بنسبة 77.9 %، وشدد 86 % من المشاركين على ضرورة إنهاء مسيرات حزب العدالة والتنمية خلال فترة الوباء، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

ووصل يافاش إلى أعلى معدل أصوات ضد أردوغان ليكون رئيس الجمهورية التركية، بنسبة 47.5 %، وفقًا لنتائج الاستطلاع، كما حصل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على نسبة 45.3 %.

أما رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، التي تمكنت من زيادة مؤيديها خلال الأشهر الأربعة الماضية، فسجلت انخفاضًا في عدد المصوتين لصالحها من 38.1 % إلى 35.8 %.

وأكد 78.9 % من المشاركين أنهم يريدون الإصلاح في مجال القانون، واحتل التعليم المرتبة الثانية من بين أكثر المحاور التي بحاجة إلى الإصلاح بنسبة 77.2 %، بينما جاء طلب الإصلاح الاقتصادي في المرتبة الثالثة بنسبة 71.4 %، والصحة كانت في المرتبة الأخيرة بنسبة 66.6%.

وأعلن 45.1 % من المشاركين في الاستطلاع عدم موافقتهم على طريقة إدارة أردوغان لتركيا، بينما وافق 34.4 % منهم. وبلغت نسبة المشاركين الذين استخدموا عبارة «أنا متردد» 20.5%.

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