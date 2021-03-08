الخطوط الجوية الأسترالية تستعد لاستئناف رحلاتها الدولية في أكتوبر

بعد إغلاق حدود أستراليا مع باقي العالم منذ شهور، ومع توقع انتهاء إغلاق الحدود في وقت لاحق من هذا العام، تستعد شركة الطيران الوطنية في البلاد الآن لاستئناف الرحلات الدولية.وأعلنت شركة كانتاس، أكبر شركة طيران في أستراليا، عن رغبتها في بدء الرحلات إلى المطارات الدولية مرة أخرى في نهاية شهر أكتوبرعند اكتمال التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة،ألان جويس في 25 فبراير، إن الخدمات المنتظمة إلى نيوزيلندا، الخالية إلى حد كبير من العدوى بالفيروس، يمكن إعادة تشغيلها في وقت مبكر من يوليو.وأضاف أنه كان ينتظر عملية التطعيم التي تؤدي إلى رفع قيود السفر العالمية.