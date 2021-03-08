تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

تطلب تايلاند حاليا من المسافرين إليها، تحميل تطبيق إلكتروني جديد يعمل على تتبع الحالة الصحية للشخص في ظل تفشي وباء كورونا، وذلك قبل أن يصلوا إلى البلاد.وإلى جانب ضرورة عمل اختبار يؤكد عدم الاصابة بفيروس كورونا، والالتزام بقضاء فترة من الوقت في الحجر الصحي، يطلب المسؤولون التايلانديون حاليا من السائحين تسجيل زيارتهم بصورة مسبقة من خلال التطبيق الالكتروني الخاص الذي يحمل اسم "تايلاند بلس".ويمكن للشخص المسافر تسجيل وصوله على التطبيق، باستخدام "شهادة الدخول" الخاصة به، وهي عبارة عن تصريح خاص يتعين تقديم طلب للحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني للسفارة أو القنصلية التايلاندية الأقرب إليه.