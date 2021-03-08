الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات موسعة طالت 9 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة.وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي "أم الشرايط" من مدينة البيرة، فيما اعتقل 4 أخرون من محافظة رام الله والبيرة.واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال حي "أم الشرايط"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.كما داهمت قوات الاحتلال مؤسسة لجان العمل الصحي في سطح مرحبا في البيرة، بعد أن حطمت أبوابها، واستولت على أجهزة حواسيب وملفات من داخلها، وعاثت فيها فسادًا.واعتقلت قوات الاحتلال محاسب المؤسسة تيسير حسن أبو شربك من منزله بحي أم الشرايط.