إيران: لم يكن لدينا أي اتصالات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنها تواصل التنسيق والحوار مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بشكل دقيق، موضحة أنه لم يكن لديهم أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وفي وقت سابق، أكد بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أوضح أن الرجوع عن خفض الالتزامات سيتحقق "في حال غير الطرف المقابل مواقفه الهدامة وعاد إلى تنفيذ التزاماته ورفع العقوبات"، مؤكدا أن "التجربة أظهرت أن الضغوط والتهديدات ضد إيران غير مجدية".وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".