1.09 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن في هولندا

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.09 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ20 ألفا و202 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3.4 عاما لتطعيم 75 بالمئة من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل ثمانية أسابيع.وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.14 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 15 ألفا و962.