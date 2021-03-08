إسبانيا: إعطاء 4.47 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4.47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم الاثنين إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 173 ألفا و188 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.15 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 71 ألفا و138 حالة.