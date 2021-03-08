ألمانيا: إعطاء 7.33 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه جرى إعطاء 7.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الإثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ235 ألف و927 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو عشرة أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.51 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 71 ألفا و984 حالة.