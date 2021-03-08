وصول مقتنيات أثرية لمتحف قناة السويس

وصلت بعض المقتنيات الأثرية إلى مقر متحف قناة السويس تمهيدًا لعرضها داخل المتحف بعد افتتاحه خلال الأشهر المقبلة.فيما كشفت مصادر أن المقتنيات تضم بعض من المعدات الخاصة بحفر قناة السويس على مدار التاريخ إضافة إلى بعض مقتنيات ديليسبس.ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1862، عندما قام المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس بإقامة مقر إقامة له في مدينة الإسماعيلية، وهو المبنى المعروف حاليًا باسم فيلا ديليسبس، وإلى جواره المبنى الإداري الخاص بشركة قناة السويس العالمية، وفي الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تحول المبنى إلى مقر لأمانة الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة الإسماعيلية.وقال المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، إنه تم إنجاز الجزء الأكبر والأصعب في عملية تحويل المبني إلي متحف يضم الغرف وتحويلها إلى قاعات متحفية وعمل الصيانة اللازمة.وأضاف أن المبنى سيضم العديد من القاعات بينها 6 قاعات رئيسية تحكي تاريخ القناة منذ الإنشاء وحتى حفر قناة السويس وتخصيص قاعة للزعيم جمال عبد الناصر تحكي تأميم القناة وتضم مقتنيات للراحل.ويشغل المبنى مساحة 10 آلاف متر مربع، ومزود بشبكة أنفاق داخلية سيتم تخصيص جزء منها كمزار سياحي، تصل بين المقر الإداري لقناة السويس وفيلا ديليسبس المجاورة له.