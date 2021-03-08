رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول مقتنيات أثرية لمتحف قناة السويس

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:33 ص
متحف قناة السويس
متحف قناة السويس
مصطفى دياب
طباعة
وصلت بعض المقتنيات الأثرية إلى مقر متحف قناة السويس تمهيدًا لعرضها داخل المتحف بعد افتتاحه خلال الأشهر المقبلة.

فيما كشفت مصادر أن المقتنيات تضم بعض من المعدات الخاصة بحفر قناة السويس على مدار التاريخ إضافة إلى بعض مقتنيات ديليسبس.

ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1862، عندما قام المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس بإقامة مقر إقامة له في مدينة الإسماعيلية، وهو المبنى المعروف حاليًا باسم فيلا ديليسبس، وإلى جواره المبنى الإداري الخاص بشركة قناة السويس العالمية، وفي الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تحول المبنى إلى مقر لأمانة الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، إنه تم إنجاز الجزء الأكبر والأصعب في عملية تحويل المبني إلي متحف يضم الغرف وتحويلها إلى قاعات متحفية وعمل الصيانة اللازمة.

وأضاف أن المبنى سيضم العديد من القاعات بينها 6 قاعات رئيسية تحكي تاريخ القناة منذ الإنشاء وحتى حفر قناة السويس وتخصيص قاعة للزعيم جمال عبد الناصر تحكي تأميم القناة وتضم مقتنيات للراحل.

ويشغل المبنى مساحة 10 آلاف متر مربع، ومزود بشبكة أنفاق داخلية سيتم تخصيص جزء منها كمزار سياحي، تصل بين المقر الإداري لقناة السويس وفيلا ديليسبس المجاورة له.

موضوعات متعلقة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية