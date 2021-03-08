إيطاليا: إعطاء 5.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء 4.5 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 159 ألفا و935 جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.5عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 3.07 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 99 ألفا و78 حالة