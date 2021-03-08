ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا لـ 175 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 175 ألفًا و16 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الإثنين- أن 170 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 164 ألفًا و954 شخصا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3225 وفاة بينها 824 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.