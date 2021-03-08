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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في يومها العالمي.. أعمال جسدة حقوق المرأة في السينما

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:30 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يحتفل العالم اليوم 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة.

وفي السينما المصرية هناك أعمال كثيرة جسدات قضايا المراة وناصرتها، وكانت السبب في تغير قوانين خاصة في المجتمع تخص المرأة، ومن أبرز تلك الأعمال.

- الأستاذة فاطمة
قدمه المخرج فطين عبدالوهاب مع الفنانة فاتن حمامة وكمال الشناوي قصة فيلم تسلط الضواء على قضية عمل المرأة، والتي كانت محل خلاف آنذاك، جاء من خلال تسليط الدور على عمل المرأة كصراع أساسي في ذلك الوقت وهي النقطة المحورية في تاريخ النضال النسوي للمرأة المصري.

- أنا حُرّه:
أحد روائع المخرج صلاح أبوسيف، وكتب السيناريو الأديب الراحل نجيب محفوظ، والمقتبس عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، ويعتبر أحد روافد ثورة يوليو، التي حاولت السينما فيها تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المهمة، فبطلة الفيلم لبنى عبدالعزيز فتاة صعبة المراس، تتطلع لأمور أكثر تعقيدًا من الحياة العادية لأي فتاة، تنتظر خاطبًا.

- الباب المفتوح:
قدمه المخرج هنري بركات بالتعاون مع الفنانة فاتن حمامة، حيث يعد أحد الروافد السينمائية لثورة يوليو، حيث تدور أحداثه حول شخصية فاتن حمامة (ليلى)، التي تعيش في أسرة من الطبقة الوسطى، ولكن روافد الثورة التي تنبت في عقلها، من القراءة ومحاولاتها للمشاركة في التظاهرات الطلابية التي تملأ البلاد تغير المسار التقليدي المرسوم لفتاة من هكذا طبقة.

- مراتي مدير عام
 أحد إبداعات المخرج فطين عبدالوهاب، مع الفناة شادية، ويدور اللاحداث حول فكرة عمل المرأة ومشاركتها في المجال العام، فأحداث الفيلم تدور حول شادية (عصمت)، التي يتم تعيينها مديرًا لأحد المصالح الحكومية التي يعمل بها زوجها، وبذلك تصبح مديرة زوجها في العمل الذي يخفي بدوره علاقته بها عن الموظفين، حرصًا على صورته الاجتماعية.

- أريد حلًا:
 قدّمه المخرج سعيد مرزوق مع الفنانة فاتن حمامة، وتدور قصته حول قضية الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية التي لا تنصف المرأة، حيث تستحيل الحياة بين فاتن حمامة (درية)، وزوجها الرجل الدبلوماسي رشدي أباظة (مدحت)، فتلجأ إلى المحاكم في نفس الوقت الذي تلتحق فيه بالعمل كمترجمة لإحدى الجرائد المصرية.

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