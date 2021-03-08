صحف الإمارات: المرأة في مقدمة خط الدفاع للتصدي لكورونا

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على يوم المرأة العالمي، والتي تستذكر فيها الإمارات مع العالم نجاحاتها في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على النجاح في مهامها الممتدة من الأسرة إلى العمل وحتى الإبداع.فتحت عنوان " المرأة وعالم «كورونا» قالت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها إن احتفالية العالم بيوم المرأة لهذا العام، تستقي عنوانها من الظروف التي تعايشها الدول والشعوب حاليًا، بالوقوف في وجه جائحة ألقت بظلالها صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على المجتمعات والأفراد، حيث كان للمرأة دورها المهم في عالم «كوفيد- 19»، فرغم الأزمة وتداعياتها فإن المرأة أثبتت بمساهماتها في مختلف مواقعها قدرتها على الوقوف في وجه التحديات والتأكيد على مستقبل مشرق من المساواة.كما برزت جهودها في إنجازات عديدة استطاعت الإمارات تحقيقها خلال الجائحة في مجال الطاقة النووية السلمية والفضاء.وأضافت أنه في مجال حماية المرأة، فقد تم إقرار مختلف الإجراءات لضمان سلامتهن في مواقع العمل بالقطاعين العام والخاص، وتفعيل آلية العمل عن بُعد لرعاية أطفالهن الدارسين «عن بُعد»، كما امتدت هذه الحماية للمرأة خارجيًا عبر مبادرات نفذتها الدولة لحماية الأفراد من الجائحة وتأثيراتها.من جانبها، أكدت صحيفة الخليج تحت عنوان " فى يوم المرأة "أن يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم يجب أن يكون مناسبة للتفكير في كيف نقدم للمرأة ما تستحقه من تقدير، وأن نعطيها ما هي أهل له من حقوق، نظرًا لشجاعتها وثباتها في الأدوار التي تؤديها في مجتمعها، وفي كل نواحي الحياة العامة.وخلصت إلى القول "في يوم المرأة العالمي يجب أن تترجم أفكار المساواة إلى أفعال، وإلى ممارسة يومية، وهذا ما استطاعت دولة الإمارات إنجازه، حيث تقف المرأة إلى جانب الرجل في كل الميادين والحقول، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتعليمية والحقوقية، وهي تتجلى بإنجازاتها، وتفوقها وإبداعها".