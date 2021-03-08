صحيفة هندية: أصابع إيران وراء انفجار السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الإثنين، إن وكالة مكافحة الإرهاب المركزية في الهند أصدرت قائمة للمشتبه بهم في حادث انفجار عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي أواخر يناير الماضي.وبحسب ما أوردت الصحيفة الهندية، فقد خلصت تحقيقات الوكالة إلى أن فيلق "القدس" الإيراني كان وراء التفجير الإرهابي.وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن الجناة تركوا علامات إلكترونية مزيفة متعمدة، لتتجه أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش"، إلا أن وكالة مكافحة الإرهاب الهندية أوضحت أن لديها مؤشرات واضحة على أن الانفجار كان جزءًا من حملة الحرب غير المتكافئة التي ينفذها "الحرس الثوري" الإيراني ضد إسرائيل.التقرير أشار كذلك إلى أن القنبلة لم تكن عالية القوة مع عدم وجود أهداف بشرية، ربما لأن الإيرانيين لم يرغبوا في مواجهة دولة صديقة مثل الهند.فيما أشار خبير في مكافحة الإرهاب إلى أن الرسالة كانت واضحة وأن التهديد حقيقي.