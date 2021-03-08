21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 2082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 787 ألفا و891 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و261 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه تم اعطاء 943 ألفا و152 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف ارجاء بلجيكا.