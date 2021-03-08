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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحركات شعبية واسعة في لبنان احتجاجًا على التدهور الاقتصادي

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:25 ص
احتجاجًا على التدهور
احتجاجًا على التدهور الاقتصادي
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يشهد لبنان موجة من التحركات الشعبية الاحتجاجية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين والذي يعد بداية الأسبوع في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على قطع واسع للطرق في مناطق متعددة من أرجاء البلاد، استجابة للدعوات إلى "يوم الغضب" تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبدأت عمليات قطع الطرق ابتداء من السابعة من صباح اليوم، حيث تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بأعداد متفاوتة بحسب كل منطقة، واستخدموا الإطارات المشتعلة والأحجار الأسمنتية وصناديق النفايات العمومية،في قطع الطرق والشوارع الرئيسية والأوتوسترادات الدولية وبعض الميادين والساحات.

وتركزت مطالب المحتجين على الجوانب الاقتصادية أكثر من الجانب السياسي، في معظم المناطق التي شهدت تجاوبا مع دعوات التظاهر، حيث نددوا بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق الموازية (السوداء)، بما يشكله من تداعيات سلبية على الواقع المعيشي.

وأكد المحتجون أنه لم يعد بمقدروهم تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم الأساسية في ظل الغلاء المعيشي الكبير، مُحملين الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد مسئولية التراجع غير المسبوق في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

وبدا لافتا عدم تدخل قوات الجيش أو ضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) لفتح الطرق المغلقة، في ظل حالة التوتر والتشنج التي تسود أجواء التظاهر والاحتجاج، وذلك منعا لتحول الوضع إلى اشتباكات أو مواجهات مفتوحة بين المحتجين والقوى الأمنية والعسكرية.

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