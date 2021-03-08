صناديق الاستثمار الأجنبية تبيع الدولار التايواني بكميات كبيرة

قال متعاملون في أسواق الصرف بآسيا، إن المستثمرين الأجانب يبيعون الدولار التايواني بكميات كبيرة في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وعمليات البيع الكثيفة للأسهم التايوانية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المصدرين كانوا يبيعون الدولار الأمريكي في تايوان في وقت سابق وهو ما ساعد في دعم العملة التايوانية، لكنها واصلت التراجع، مما دفع المصدرين إلى التوقف عن بيع الدولار الأمريكي.في الوقت نفسه فإن استمرار ضعف العملة التايوانية دفع المستوردين إلى التوسع في شراء العملة الأمريكية.وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن هذه المعلومات حصلت عليها من تجار عملة مطلعين على التعاملات وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مسموح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.