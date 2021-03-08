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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صناديق الاستثمار الأجنبية تبيع الدولار التايواني بكميات كبيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:25 ص
الدولار التايواني
الدولار التايواني
وكالات
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قال متعاملون في أسواق الصرف بآسيا، إن المستثمرين الأجانب يبيعون الدولار التايواني بكميات كبيرة في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وعمليات البيع الكثيفة للأسهم التايوانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المصدرين كانوا يبيعون الدولار الأمريكي في تايوان في وقت سابق وهو ما ساعد في دعم العملة التايوانية، لكنها واصلت التراجع، مما دفع المصدرين إلى التوقف عن بيع الدولار الأمريكي.

في الوقت نفسه فإن استمرار ضعف العملة التايوانية دفع المستوردين إلى التوسع في شراء العملة الأمريكية.

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن هذه المعلومات حصلت عليها من تجار عملة مطلعين على التعاملات وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مسموح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

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