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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تبدأ إنتاج أضخم ذاكرة محمولة للهواتف الذكية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:24 ص
أضخم ذاكرة محمولة
أضخم ذاكرة محمولة للهواتف الذكية
أ ش أ
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أعلنت شركة "إس كي هاينكس"، ثاني أكبر شركة لتصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين أنها بدأت الإنتاج الضخم لذاكرة DRAM المحمولة التي توفر أكبر سعة في الصناعة.

وأشارت إلى أن معدل بيانات مزدوج منخفض الطاقة (LPDDR) 5 بسعة 18 جيجابايت، قيد الإنتاج الضخم.

وقالت الشركة في بيان اليوم أذاعته وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب، أن أحدث رقائقها ستكون مثالية للهواتف الذكية المتميزة لدعم الألعاب ومقاطع الفيديو عالية الدقة، وتتوقع الشركة أن يتوسع تطبيق المنتج بشكل أكبر، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).

وذكرت الشركة "هذا المنتج سيحسن سرعة المعالجة وجودة الصورة من خلال توسيع مساحة تخزين البيانات المؤقتة، حيث تزداد السعة مقارنة بمنتج 16 جيجابايت السابق.

ويعمل أحدث DRAM الخاص بالشركة بسرعة تصل إلى 6،400 ميجابت في الثانية، أي أسرع بـ حوالي 20% من DRAM المحمول المستخدم للهواتف الذكية الحالية. وسرعة البيانات قادرة على نقل 10 أفلام بدقة عالية 5 جيجا بايت في الثانية.

وتعد شركة "إس كي هاينكس" ثاني أكبر منتج لـ DRAM في العالم في الربع الأخير من عام 2020 بحصة سوقية بلغت 29.5% بعد تحقيق إيرادات بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي. وحلت الشركة وراء منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ للإلكترونيات التي استحوذت على حصة 42.1% في سوق DRAM، وفقا لتتبع السوق TrendForce.

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