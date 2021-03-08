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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعرب عن قلقها إزاء نقص المعلومات بشأن برامج اللقاحات

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:23 ص
برامج اللقاحات
برامج اللقاحات
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أعربت الحكومات المحلية في اليابان اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء نقص المعلومات الواردة من الحكومة المركزية بشأن برامج تلقيح كبار السن ضد جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، والتي من المفترض أن تبدأ في غضون شهر.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، في نبأ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحكومات المحلية تحاول اتخاذ الاستعدادات لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، لكن العديد منهم يشكون في أنهم لا يستطيعون وضع خطط لأنهم لم يتلقوا معلومات كافية.

وأوضحت أن هذه الحكومات تدرس سن إجراءات مختلفة للسماح لها بتطعيم السكان بسلاسة. فيما أعلنت محافظة "آوموري" عزمها استخدام إحدى التطبيقات الإلكترونية حتى يتمكن السكان من حجز مواعيد التطعيم بشكل جماعي، واختيار وقت ومكان التطعيمات.

في الوقت نفسه، ستعلق حكومة مدينة كوماتسو بمحافظة "إيشيكاوا" التعديل الوزاري السنوي لموظفيها، والمقرر إجراؤه في أبريل القادم، لضمان استمرار توزيع اللقاح بسلاسة.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة اليابانية أن الحكومة المركزية لم تضع حتى الآن خطة كاملة لتزويد الحكومات المحلية باللقاحات للمواطنين الأكبر سنًا رغم تعهدها ببدء تطعيم المُسنين في 1 أبريل القادم.

وتابعت تقول: إنه على الرغم من أن الدولة تخطط لزيادة كبيرة في عدد جرعات اللقاح التي سيتم تسليمها إلى الحكومات المحلية اعتبارًا من نهاية أبريل، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي سيتم بها توزيع اللقاحات لجميع المسنين البالغ عددهم 36 مليونًا في اليابان.

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