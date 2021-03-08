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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة النفسية تناقش دمج خدماتها بمستوى الرعاية الأولية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:22 ص
الصحة النفسية
الصحة النفسية
فاتن خديوى
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عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الاجتماع الدورى للجنة التوجيهية لدمج خدمات الصحة النفسية بمستوى الرعاية الصحية الأولية بحضور الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية كمدير للجلسة، والدكتورة مريم شحاتة مدير وحدة الإشراف على الخدمات النفسية بالرعاية الاولية والدكتورة آلاء المدنى مدير العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للصحة النفسية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك مع منظمى الاجتماع من منظمة اطباء العالم ممثلة فى الدكتور أحمد الطوانسى كمدير مساعد للجلسة بالمشاركة مع قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان ممثلة فى الدكتور خالد العطيفى والدكتورة هالة عبد الرحمن، كما شارك فى الاجتماع باقى أعضاء اللجنة من منظمة الصحة العالمية ممثلة فى الدكتورة رندا ابو النجا، والأمم المتحدة ممثلة فى الدكتور أشرف ازر والدكتورة زينيا سلطانة، ومنظمة أطباء العالم ممثلة فى الدكتور سامح هندى والدكتور احمد عشماوى.

ناقش الاجتماع كيفية دمج الصحة النفسية فى الرعاية الأولية وأهمية ذلك خاصة فى نظام التأمين الصحى الشامل والمعوقات التى يواجهها مقدمى الخدمة وكيفية التغلب عليها بالتدريب والمتابعة المتواصلة من جهة الأمانة العامة.

ومن المقرر عقد هذا الاجتماع الدورى كل ٣ أشهر وتم الاتفاق بشكل مبدئي على عمل دورات تدريبية لمقدمى الرعاية الصحية فى محافظات القاهرة والجيزة.
الصحة النفسية تناقش دمج خدماتها بمستوى الرعاية الأولية
الصحة النفسية تناقش دمج خدماتها بمستوى الرعاية الأولية
الصحة النفسية تناقش دمج خدماتها بمستوى الرعاية الأولية
الصحة النفسية تناقش دمج خدماتها بمستوى الرعاية الأولية

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