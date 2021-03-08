الدبيبة يتوجه لسرت لحضور جلسة منح لثقة لحكومته

يتوجه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إلى مدينة سرت الليبية لحضور جلسة منح الثقة لحكومته، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الإثنين.ووسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق لطائرات تابعة للجيش الوطني، بدأ توافد النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت لحضور الجلسة، التي ثارت الشكوك أخيرًا حول إمكانية عقدها.