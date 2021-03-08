16 جنيهًا انخفاضًا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا ملحوظا في الأسبوع الجاري على المستوى المحلي والعالمي.وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن معدل الهبوط منذ بداية الأسبوع يساوي 16 جنيها حتى الآن.وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إلى أن أسباب الانخفاض هو عدول المستثمرين عن الذهب في البورصات العالمية، مما تسبب في تراجع الأسعار بشكل عام.ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 750 جنيها، بعدما سجل ارتفاعا وصل إلى 766 جنيها.وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي.