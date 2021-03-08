«اليوم» السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف تجاه النظام الإيراني

دعت صحيفة "اليوم" السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ومسئول تجاه النظام الإيراني لردعه ووضع حد لجرائمه، التي تهدد أمن المنطقة والعالم.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الانتهاكات الصارخة.. والتصدي الحازم ) إن الراصد لحيثيات ومجريات المشهد الراهن في المملكة العربية السعودية، تلك الاستدامة في دورة الحياة الطبيعية، ونموا نهضويا ومشاريع تتبلور ورؤية تتحقق لترتقي بجودة الحاضر وترسم ملامح المستقبل المشرق، مشهد لا يكاد يصدق من يرقبه من قريب أو بعيد، إنه مشهد يتزامن مع استمرار لاعتداءات إرهابية تقوم بها ميليشيات الحوثي، تلك الأذرع الإيرانية التي تتمركز في اليمن، والتي تتعمد التصعيد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.وأضافت:"حين نمعن فيما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي من أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.وبينت أن ما أوضحه العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيةوختمت الصحيفة قائلة: نحن أمام دلائل تعكس تلك القدرة الفائقة لقوات الدفاع، وكيف أن المواطن والمقيم على حد سواء ينعمون بفضل تلك اليقظة البطولية، بعيش مطمئن وآمن، ولا يكاد يعلم أحدهم بتلك الاعتداءات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها أذرع إيران في المنطقة، إلا من خلال ما يتم الإعلان عنه في القنوات الرسمية من مبدأ شفافية معهودة في تاريخ الدولة.