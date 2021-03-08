أكثر من 5500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أواكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 5572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و406 آلاف و800 حالة.وكتب «ستيبانوف»، عبر في صفحته على «فيسبوك»، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، إنه «في 8 مارس، سجلت أوكرانيا 5572 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 309 أطفال، و123 عاملًا طبيًا».وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 1734 شخصًا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض في أوكرانيا إلى مليون و198 ألفًا و254 متعافيًا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 27 ألفًا و22 حالة وفاة.وسجلت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثًا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة فينيتسا وزاكارباتيا، ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.