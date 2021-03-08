رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داود أوغلو: أردوغان أبعد تركيا عن أوروبا ودفعها لمسار أكثر استبدادا

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:08 ص
داود أوغلو
داود أوغلو
أمينة ذكى
طباعة
اتهم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بإبعاد بلاده عن أوروبا.

وقال داود أوغلو، الذي انفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2019 لتأسيس حزب "المستقبل" المنافس، إن القرارات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مسار استبداد أكبر.

وتابع أوغلو: "على الرغم من تحذيراتنا، إلا أن أردوغان قرر بالتعاون مع حزبه العدالة والتنمية تغيير نظام الحكم في البلاد، فقد اختاروا النظام الرئاسي واعتبر أوغلو هذا النظام الرئاسي غير مناسب اطلاقا لطبيعة السياسة في تركيا، كماأكد أوغلو على أن النهج الحالي الذي يتبعه أردوغان يسحب تركيا بعيدًا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة".

وأضاف، أن نهج وسياسة أردوغان لها تأثير كيير على مستوى السياسة الخارجية، حيث تم استبدال الاتصالات المؤسسية والاستراتيجية طويلة المدى بجهات الاتصال الشخصية الفردية، وذلك في إشارة إلى قيام أردوغان بمحاولة شخصنة العلاقات مع رؤساء الدول مثل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أضفى أردوغان الشخصنة على علاقة تركيا بالدول.

واستطرد، أن سياسة أردوغان "صفر مشاكل مع الجيران" فشلت وبشكل كبير لاسيما مع نزاعاته في شرق البحر الأبيض المتوسط.


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصحة: 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر