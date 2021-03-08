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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف سعودية: المرأة شريك أساسي في الحراك التنموي

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:08 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحف سعودية صادرة اليوم الإثنين، أن المرأة السعودية تعيش أزهى حضور لها، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت في أولوياتها تحقيق تقدم ملموس تجاه حقوق وأنشطة المرأة، لتحتل مكانة بارزة، وفق استراتيجية واضحة.

فمن جانبها قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (المرأة السعودية.. تمكين مكين) إنه لم يكن الاهتمام بالمرأة وتمكينها في بلادنا غريبًا، ولا مرتبطًا باليوم العالمي للمرأة؛ فقد آمنت القيادة السعودية بقيمة المرأة وبأهمية دورها العظيم في التنشئة، ومساندة الرجل، وخدمة دينها، ووطنها في كل المجالات والأوقات ولذلك نجد التأكيد من القيادة - دومًا - على أن المرأة شريك أساسي في الحراك التنموي، ودعم الاقتصاد الوطني، والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية، واقتصادية، وتنموية للوطن.

وأضافت أن العالم يحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي، وهو يوم يحمل في رمزيّته تأكيدًا على الاحترام العام للمرأة، وتقديرًا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.. مشيرا إلى أن الاهتمام الذي تحظى به المرأة السعودية، ما هو إلا امتداد لتكريم المرأة الذي يؤكد عظمة الإسلام.

فيما أوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (نصف المجتمع في عين الرؤية) أن مؤشرات التحول الوطني السعودي التي رفعت حصة المرأة في إجمالي القوى العاملة في الربع الثالث من العام الماضي 2020، إلى نسبة 31.3%، بعدما لم تتعد نسبة 21.2 %، دليل على السرعة في تمكين المرأة وتحفيز نصف المجتمع على البناء والمشاركة في التنمية والمساهمة في تقدم المجتمع.

وأشارت إلى انخفاض نسبة بطالة المرأة في الربع الثالث من 2020 إلى 30.2% بعدما كانت 31.7% في الربع الأول من 2019، وارتقى مستوى مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي بزيادة تعدت الـ 100%، خلال 3 سنوات، وصولا إلى نسبة 31.4%، بعدما كانت في عام 2017، لم تتعد 17%.

وختمت قائلة: "اليوم تدخل المرأة السعودية عهدا جديدا في ترسيخ حقوقها بعدما منحتها القيادة الرشيدة الكثير من حقوقها عبر تشريعات الأحوال المدنية التي سمحت لها في بناء أسرة على أسس متينة دون تسلط للرجل، فأصبح من حقها احتضان أبنائها، دون قيد أو شرط، فصدرت التوجيهات لوزارة العدل والتي أعلنت في 10-3-2018 أحقية المرأة في حضانة أولادها تلقائيا دون دعوى، ليتم اختزال المزيد من الجهد والوقت في إثبات تلك الأحقية".

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