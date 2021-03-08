116 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة ارتفع بذلك إلى 113 ألفا و571 حالة.ويقول المسئولون إن عدد المرضى المصابين بالفيروس والذين يرقدون في حالات حرجة هو 46 شخصا.