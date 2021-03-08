«رياضة الفيوم» تُنظم دورة تدريبية لفريق الفنون الشعبية والموسيقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، تدريبات لفريق الفنون الشعبية والموسيقة والكورال من الشباب والطلائع بمركز شباب المحافظة.جاء ذلك في حضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور مصطفى حسني، وكيل المديريه للشباب، وسوزي شاروبيم، مديرة إدارة الشباب،و هيام ادم، مديرة إدارة الطلائع،وفاطمه شعبان، مسئوله مراكز الفنونوقال اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن محافظه الفيوم يوجد بها العديد من المواهب والابداعات التي تستحق كل الدعم، حتى يمكن النهوض باسم المحافظة، مؤكدًا على الاهتمام الشديد بالشباب والطلائع وتشجيع المواهب وتقديم الدعم المستمر لهم، وتوفير كل احتياجاتهم المطلوبة حتى يكونوا دائمًا في تقدم وازدهار.