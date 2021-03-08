بابا الفاتيكان يغادر إلى روما بعد زيارة تاريخية للعراق

غادر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الإثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث كان في وداعه الرئيس العراقي برهم صالح.وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح تبادل أطراف الحديث مع بابا الفاتيكان، في قاعة التشريفات بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته.وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصل إلي العراق، أمس الأول الجمعة، في زيارة تاريخية استمرت عدة أيام شملت محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى.