بدء امتحان «التاريخ» إلكترونيا لطلاب أولى ثانوي

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، امتحان التاريخ، بالفترة الأولى، في أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أجهزة التابلت، داخل لجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.