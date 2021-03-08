توجيه من وكيل وزارة الرياضة بالفيوم بشأن مراكز الشباب في المحافظة

اجتمع اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بالوكلاء ومديري الإدارات المركزية والفرعية لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المديرية.وقال اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة: «إننا نناقش مع الوكلاء ومديري الإدارات المركزية والفرعية لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المديرية، والوقوف على السلبيات والايجابيات الموجوده في الهيئات الشبابية والرياضية بالإدارات الفرعيه ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءت الاحترازية ومدى الالتزام في تنفيذ الانشطه وفاعلياتها داخل مراكز الشباب والأندية».ووجه «شلش» بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب من نظافة عامة داخل المراكز وخارجها ومدى الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء من تطهير وتعقيم المنشآت بصفة مستمرة، ذلك حرصًا على صحة وسلامة العاملين والأعضاء المترددين من انتشار فيروس كورونا.