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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:58 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها بدأت في صباح اليوم الإثنين في تطعيم 14 ألف موظف طبي في قوات الدفاع الذاتي ضد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كجزء من برنامج بدأ الشهر الماضي لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته صحيفة "جابان تايمز" على موقعها الالكتروني) إنه سيتم إعطاء لقاح شركة فايزر لحوالي 6000 موظف في 16 مؤسسة طبية تابعة لقوات الدفاع الذاتي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مستشفى كلية الطب للدفاع الوطني في محافظة سايتاما، بالإضافة إلى حوالي 8000 من أعضاء قوات الدفاع الذاتي في الخدمات الطبية.

وأضافت أن العمال المشاركين في نقل مرضى الطوارئ من الجزر النائية سيكونون أيضًا من بين المؤهلين للحصول على اللقاح.

وتابعت إنه بالإضافة إلى الأطباء والممرضات، فإنه من المقرر أن يتلقى أطباء الأسنان والصيادلة والفنيون المرخصون للاختبارات السريرية والموظفون العاملون في مكاتب الاستقبال هذه اللقاحات.

جدير بالذكر أن اليابان تلقت قبل قليل الدفعة الرابعة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، والذي سوف تكرسها لتطعيم جميع طواقهما الطبية، وذلك بعد أسبوع من تلقي الدفعة الثالثة التي بلغت 526 ألفا و500 جرعة.

كما تخطط الحكومة اليابانية لتزويد جميع العاملين الطبيين الذين يكافحون الوباء في البلاد وعددهم 4.8 مليون بجرعتين بحلول منتصف مايو القادم.

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